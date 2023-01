Vorsatz-Kunstwerk beschädigt

Entsetzt und sind nicht nur die Mitglieder des Fördervereins für Kunst und Kultur in Dülmen (FKK), sondern Kulturschaffende und Kulturfreunde in Dülmen generell. In der Nacht zu Sonntag wurde eine Skulptur des renommierten Bildhauers Hans-Jürgen Vorsatz vor der Hermann-Leeser-Schule „mit roher und brutaler Gewalt stark beschädigt“, heißt es in einer Mitteilung.

Erst am Dienstag war das Kunstwerk vom Künstler und mit Unterstützung des FKK aufgestellt worden (die DZ berichtete). Die Skulptur besteht aus mehreren Marmorstücken (die mit dicken Schrauben zusammengefügt sind) sowie zwei Eisenketten. Eine Eisenkette wurde entfernt und offensichtlich von den Tätern mitgenommen, sagt Werner Lütkenhaus, der die Kunstaktion mit Hans-Jürgen Vorsatz vorbereitet hat.

„Die Beseitigung der Eisenkette war eigentlich nur möglich, indem die schweren Marmorstücke angehoben wurden. Der Kraftaufwand und Zerstörungswille sowie die kriminelle Energie müssen also sehr groß gewesen sein“, so Lütkenhaus. Die insgesamt vier Skulpturen des Künstlers, die seit Dienstag in Dülmen stehen, sind Teil einer viel umfangreicheren Ausstellung „Dialog ohne Worte“ mit Arbeiten von Vorsatz, die für den Sommer vorgesehen ist. Anzeige bei der Polizei wurde erstattet.