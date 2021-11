Vorhang auf fürs Figurentheater

Am Donnerstag beginnen die Figurentheatertage Dülmen. Trotz einiger Einschränkungen freuen sich alle Ateure auf die Vorstellungen, für die es zum Teil noch wenige Restkarten gibt.

Festivalstimmung am Schulzentrum

Das Theater Handgemenge hat sich auf Surreales Schattentheater spezialisiert. In Dülmen zeigt es „Der Morgen kann warten“.

Das Hohenloher Figurentheater aus Herschbach macht am Donnerstagabend den Anfang. Mit dem Stück „Varieté Olymp“ eröffnet es um 20 Uhr die Dülmener Figurentheatertage in der Aula des Schulzentrums. Im vergangenen Jahr musste das Festival, das für viele Dülmener ein fester Programmpunkt in ihrem Jahreskalender ist, coronabedingt ausfallen.

In diesem Jahr kann es stattfinden, wenn auch einiges anders ist als sonst, wie Klaus Menning betont. Gemeinsam mit seiner Frau Hille Menning ist er Künstlerischer Leiter des Festivals und war am Mittwoch zusammen mit dem Team des Fördervereins ProFi mit den Vorbereitungen beschäftigt.

Es gilt die 3G-Regel

Besucher müssen, egal ob sie bereits ihr Theaterticket erworben haben oder es an der Abendkasse kaufen möchten (am Mittwoch gab es noch ganz wenige freie Plätze für die Vorstellung am Donnerstag) ihren Personalausweis mitbringen sowie einen Nachweis, dass sie geimpft, genesen oder getestet (3G-Regel) sind. „Es wird am Eingang gewissenhaft kontrolliert“, betont Hille Menning, dass Sicherheit großgeschrieben wird.

Getränke werden verkauft, aber sie müssen am Platz konsumiert werden. Anregende Gespräche an Stehtischen oder in gemütlicher Atmosphäre im Vorraum soll es nicht geben.

Keine Pausen

Auch auf Pausen wird weitgehend verzichtet. Lediglich am Freitagabend ist bei dem Stück „Der Fußmord und andere Liebesdramen“ des Fußtheaters Anne Klinge eine Pause eingeplant, so Menning. Diese Vorstellung ist ausverkauft. Nach den Aufführungen wird es keine Möglichkeit geben, an Ort und Stelle zu verweilen, bedauert Menning.

Dass es solche Einschränkungen gibt, heißt aber nicht, dass die Vorfreude gedämpft ist. Im Gegenteil, versichern die Mennings, alle Akteure freuten sich riesig auf ihren Auftritt. Übrigens: Das Programm der Figurentheatertage 2021 ist identisch mit dem von 2020. „Wir wollten allen die Möglichkeit geben, wie ursprünglich geplant nach Dülmen zu kommen“, betont Menning.

Tickets gibt es über die Internetseite der Stadt oder an der Infothek der Alten Sparkasse. www.duelmen.de