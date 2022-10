Vorfreude auf die 23. Figurentheatertage

Auf der Tagesordnung stand auch der Rückblick auf die 22. Figurentheatertage (FTT) und deren gelungene Durchführung unter Berücksichtigung der Corona Regelungen.

So fühlt sich der Verein gewappnet für die diesjährigen 23. FTT, die vom 3. bis 5. November in der Aula des CBG stattfinden. Karten sind an der Infothek der Alten Sparkasse“ erhältlich.

Bei den Vorstandswahlen bestätigten die Mitglieder die Vorsitzende Mechthild Neuhaus-Overbeck und die Kassiererin Agnes Möllers. In neuer Funktion in den Vorstand wählten sie Trudi Weimann als 2. Vorsitzende, und Günther Overbeck als Schriftführer. Martina Link. Elvira Lipp und Dr. Wulf Ruback als Beisitzer vervollständigen den Vorstand. Kassenprüfer sind Christine Gausemeier und Ruth Oestreich.

Mechthild Neuhaus-Overbeck dankte den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern für ihr Engagement. Mit einem Ausblick auf die künftige Vereinsarbeit und Hinweise auf weitere Figurentheateraufführungen endete die Mitgliederversammlung.