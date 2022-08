Vorfreude auf das nächste Jahr

Crossover - Figuration und Münster - so heißt der neue Kalender von Gaby Lepper-Mainzer. Der Untertitel „Metamorphosen“ zeigt an, dass die Künstlerin wie bei einiger ihrer früheren Kalender hierfür ihre Arbeiten in Aquarell oder Acryl erst digitalisiert und dann am Computer neu zusammengefügt hat.

Dabei wurden bisweilen auch - die digitale Technik macht es möglich - die Farben der Originale verändert. Der Kalender besticht durch seine Leichtigkeit und Luftigkeit.

Erhältlich ist er für 24,95 Euro beim Dülmener Buchhandel, Dülmen Marketing oder Optic Actuell Bextermöller.