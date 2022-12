Vorbereitet auf den Jahreswechsel

Die Christophorus Kliniken haben ihre zentralen Notaufnahmen auf die Silvesternacht vorbereitet. Dennoch appelliert Dr. Mark Lönnies daran, möglichst alle Risiken zu meiden. Außerdem berichtet er, was an Silvester erfahrungsgemäß die häufigsten Verletzungen sind.

Nicht immer verläuft das Abbrennen von Knallern wie geplant und verletzungsfrei. Die Christophorus Kliniken haben ihre zentralen Notaufnahmen auf die Silvesternacht vorbereitet.

Geschäftsführer Dr. Mark Lönnies appelliert jedoch mit Blick auf die angespannte Lage mit Corona und vielen Infektionskrankheiten, möglichst alle Risiken zu meiden, um die (Intensiv-) Stationen nicht noch mehr zu belasten.

„Erfahrungsgemäß müssen wir zu Silvester mehr Patienten und Patientinnen als an anderen Tagen beziehungsweise Wochenenden behandeln“, so Dr. Lönnies. Zwar wurden in den beiden vergangenen Jahren durch das Verkaufsverbot von Feuerwerk und Böllern an Silvester etwas weniger Patienten behandelt im Vergleich zu früheren Silvester-Abenden, jedoch immer noch mehr als an normalen Wochenenden.

Häufigste Verletzungen resultieren aus Stürzen

„Die häufigsten Verletzungen resultieren dabei aus Stürzen. Oftmals alkoholisiert, stürzen Menschen auch vielfach mit einem Glas in der Hand oder fallen auf den Boden, auf dem bereits Glasscherben liegen, so dass hier auch oft Schnittverletzungen zu behandeln sind“, erklärt der Geschäftsführer.

Dazu würden Verletzungen durch Böller und Raketen kommen. Vielfach komme es zu leichten Verbrennungen. Es gebe auch Patienten mit schweren Verbrennungen. Lönnies: „Diese Patienten werden meist direkt zu speziellen Kliniken gefahren.“

