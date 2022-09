Von Spießigkeit bis Weltgeschehen

Tobias Mann eröffnet mit seinem neuen Programm „Mann gegen Mann“ am 15. September die neue Kultursaison in Dülmen in der Aula des Schulzentrums. Vorab verriet er im DZ-Interview schon einmal worum es im Programm geht.

Gerade hat es in Mainz aufgehört zu regnen. Viel sei nicht runtergekommen, sagt Tobias Mann am Telefon. Und der Rhein? Der sehe weiterhin so aus „wie ich ihn in den 46 Jahren meines Lebens noch nie gesehen habe“.

Schon ist man also drin in der Gegenwart mit ihren vielen Problemen. Dürre und Niedrigstände in den Flüssen gehören auch dazu.

Dabei sollte es in dem Gespräch zwischen Dülmen und Mainz doch um das neue Programm von Tobias Mann gehen. „Mann gegen Mann“ heißt es, und am 15. September, 20 Uhr, eröffnet der Mainzer damit die neue Kultursaison in Dülmen in der Aula des Schulzentrums.

Entstanden ist sein neues Programm mit dem vieldeutigen Titel „Mann gegen Mann“ in der Pandemie. Da habe er viel Zeit gehabt, sich mit sich selber zu beschäftigen. „Mal trifft man da jemanden, mal bleibt man allein, mal hadert man mit sich“, beschreibt er die widersprüchlichen Erfahrungen und Gefühle.

Ein Selbsterfahrungstrip ist „Mann gegen Mann“ nicht, auch wenn sich der Mainzer darin etwa mit typischen männlichen Verhaltensweisen auseinandersetzt. Oder sich selbstkritisch fragt, ob er auf den Weg zum Spießer sei, weil ihn die Party der Studenten nebenan nervt. „Demnächst stehe ich am Fenster und achte darauf, ob jemand falsch parkt“, klopft er sich vorsichtshalber schon mal selbst auf die Finger.

