Von Schülern für Schüler

Die Schüler der Grundschule Dernekamp legten sich ins Zeug und erliefen Spenden für die Grundschule Bad Neuenahr in Ahrweiler. Sponsoren suchten sich die Schüler dabei eigenständig. Am Ende kam sogar eine Summe von 10.000 Euro zusammen - 2100 Euro gehen nun nach Ahrweiler.

Schüler an der Grundschule Dernekamp erlaufen Spendengelder für das Ahrtal

Viele Schweißtropfen mussten fallen, um am Ende eine stolze Summe von 10.000 Euro zu erreichen. Die Grundschule Dernekamp veranstaltete einen Sponsorenlauf und 2100 Euro wurden dabei an die Grundschule Bad Neuenahr in Ahrweiler überwiesen.

Die Kinder der Grundschule Dernekamp suchten sich für den Lauf eigenständig Sponsoren. Diese konnten dann einen Spendenbetrag pro gelaufene 300 Meter Runde angeben.

motivierte Schüler

„Ich habe noch nie so motivierte Schüler gesehen“, berichtet Schulleiterin Christina Böhnke. Auch Dirk Bergkeller vom Förderverein und Elternpflegschaftsvorsitzender Oliver Dinius zeigten sich stolz.

„Was läuft ein Grundschulkind so? Drei oder vier Runden war da die Schätzung. Dass es letztendlich teilweise zehn oder 15 wurden, damit hatten die wenigsten gerechnet“, so Dinius.

Auch Briefe gehen nach Ahrweiler

Die Kinder der 4a von Klassenlehrerin Sonja Hoffmann legten sich nicht nur sportlich, sondern auch literarisch ins Zeug. Sie verfassten etliche Briefe an die Viertklässler der Grundschule Bad Neuenahr.