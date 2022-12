Von klein auf mit Papa im Revier unterwegs

Und wenn es ans Erlegen geht, ist volle Konzentration gefragt und Präzision. Um das Tier möglichst ohne Qual zu töten, muss der Jäger oder die Jägerin in die sogenannte „Kammer“ treffen. Das ist der Bereich um Herz und Lunge.

„Anfangs hatte ich Angst nicht gut genug zu schießen und das Tier dadurch leiden zu lasse", sagt Ida Arens. Sie hatte vor allem Angst davor, das Tier an der falscher Stelle zu treffen, so dass es vom Schuss verletzt wird, nicht aber stirbt. Um richtig zu treffen, gebe es aber etliche Hilfsmittel.

Schon mit 16 Jahren den Jagdschein gemacht

Das Jagen wurde der heute 21-Jährigen quasi in die Wiege gelegt. Uropa, Vater, und Bruder waren schon Jäger. Und so konnte sie von klein auf die Jagd miterleben. „Ich fand es immer toll, wenn die Jäger als sie wiederkamen erzählt haben, was sie so erlebt haben.“

So früh wie möglich - also mit 16 Jahren - hat sie ihren Jagdschein gemacht. Das sie als Frau auf Jagd geht, sei heute übrigens gar nicht mehr so ungewöhnlich. „In meinem Freundeskreis haben mehrere Frauen einen Jagdschein“, berichtet sie.

