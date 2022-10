Von IDU-Kronen und Preisträgern

In seiner Vorschau auf die kommenden Veranstaltungen warb Geschäftsführer Harald Wehmeyer für die bevorstehenden Veranstaltungen wie „Lisa trifft…“ mit Lisa Stremlau am 27. Oktober im düb, das am 17. November stattfindende Momenta-Konzert mit dem Trio Repercussion in den Räumen der MP-Veranstaltungstechnik und das Unternehmerfrühstück am 18. November.

Events beim Dülmener Winter

Eingeladen seien die Mitglieder daneben besonders zu den im Rahmen des Dülmener Winters geplanten Events wie dem am 26. November beginnenden AHAG-Pokal sowie das Turnier um die IDU-Krone am 1. Dezember. Daneben sucht die Interessengemeinschaft eine Nachfolge für Beatrix und Andreas Böckmann, die als Unternehmerehepaar des Jahres 2021 ausgezeichnet worden waren.

Wehmeyer rief die Mitglieder zu Bewerbungen auf, aus denen die Jury dann nach vorgegebenen Kriterien den Preisträger wählen werde. Gekürt werden soll die Unternehmerin oder der Unternehmer des Jahres 2022 dann beim Neujahrsempfang.