Von Huskeys und Wildpferden

Klar, die Wildpferde dürfen in der neuen Touristik-Broschüre von Dülmen Marketing nicht fehlen. Aber auf den 65 finden sich auch über einen Besuch im Merfelder Bruch hinaus breit gefächerte Tourismus- und Freizeitangebote.

Ob Tipps für Familien, Radfahrer, Wanderer oder Pferdebegeisterte – für jede Zielgruppe ist etwas dabei. Inklusive einiger neuer Angebote, wie das Stadtmarketing betont. Buchbar sind etwa Picknickangebote mit regionalen Köstlichkeiten, Oldtimer-Bustouren mit Themenschwerpunkten in die Umgebung sowie Einzelveranstaltungen wie Waldbaden.

Auch für Gruppenausflüge hat Dülmen Marketing eine breite Palette im Programm, angefangen von der klassischen Stadt- oder Wildpferdeführung bis hin zur Besichtigung der Braumanufaktur Bonekamp. Brandneu im Programm sind zwei Angebote: In der warmen Jahreszeit lockt die einwöchige Münsterland Radtour „Auf den Spuren der Kirchengeschichte und ihrer Protagonisten“. Die Radreise ist individuell ab zwei Personen buchbar und ist das Ergebnis der Zusammenarbeit mit der Reiselounge Europa“ heißt es in einer Ankündigung. Übernachtungen auf Vier-Sterne-Niveau sind in der Tour ebenso enthalten wie Gepäcktransport, Roadbook mit Karten, GPS-Tourdaten und Gepäcktransport.

Das Angebot „Ein Hauch Alaska im Münsterland“ gibt es in der kalten Jahreszeit, wetterabhängig von Oktober bis März/April. Dabei nimmt das Huskyteam Wissing Interessierte mit auf eine rasante Fahrt mit dem Trainingswagen. Gutscheine dafür sind bei Dülmen Marketing erhältlich. Garten- und Naturfreunde kommen bei der Tagestour „Gartenträume“ mit dem Oldtimerbus auf ihre Kosten, bei der Traum- und Naturgärten in Dülmen und dem Umfeld erkundet und bewundert werden können. „Zweimal musste die Tour coronabedingt abgesagt werden, sodass nun endlich beim dritten Anlauf die Premiere anstehen kann“, berichtet Katrin Finn-Wedler von Dülmen Marketing.

„48249 Dülmen - Erlebnisse für 48 - 24 oder 9 Stunden in Dülmen“ heißt eine Aktion, die seit dem letzten Jahr ausgebaut wird. Dabei bietet Dülmen Marketing für Familien und Paare zielgruppenspezifische Programme an, bei denen die Gäste Dülmen und Umgebung in 48, 24 oder neun Stunden entdecken. Weiterhin im Programm sind die beliebten Führungen im früheren Munitionsdepot Visbeck, Besichtigung des Bienen-Erlebnisgartens auf dem Dach des Stadtquartiers und die Skulpturenführungen.

Klassiker sind mittlerweile die öffentlichen Stadtführungen, die geführten „Radtouren mit Pfiff“ und Ferienangebote für Kinder, die natürlich auch in diesem Jahr nicht fehlen. Ein Unterkunfts- und Gaststättenverzeichnis sowie ein Veranstaltungskalender runden die Broschüre ab. Daneben sind Informationen zum Ausleihen von Fahrrädern, E-Bikes und Lastenrädern in der Dülmener Fahrradstation zu finden.

Die Broschüre ist in der Tourist-Information, Viktorstraße 6, sowie als Download erhätlich. Infos gibt es zudem bei Dülmen Marketing unter Tel. 02594/12345. n www.duelmen-marketing.de