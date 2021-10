Von Dülmen siegen lernen

NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach ist sich sicher: Die CDU kann von ihrem Stadtverband Dülmen noch das Siegen lernen. Hier erzielte die CDU bei der Bundestagswahl am vergangenen Sonntag nämlich 33,7 Prozent der Zweitstimmen und lag somit noch vor der SPD (28,0 Prozent). Auf Bundesebene sieht das bekanntlich anders aus.

Scharrenbach war zu Gast auf der Mitgliederversammlung des CDU-Stadtverbandes Dülmen, die jetzt im Haus Waldfrieden stattfand. Es liege in der Parteikultur, dass sich Politiker ganz schnell auf Palmen setzen und alleine nicht wieder hinunterkommen würden, führte sie in ihrer Rede weiter aus. Dies sei ein Grund für die Niederlage bei der Bundestagswahl. „Wenn es rau wird, müssen wir die Reihen schließen und zusammenhalten - auch auf Bundesebene.“ Während der Wahlperiode seien die Flanken jedoch geöffnet gewesen, daran müsse man zukünftig arbeiten. Von Armin Laschet sei sie nach wie vor überzeugt, so die Ministerin.

Förderung der Jugend

„Kinder können nichts für die Verhältnisse, in die sie geboren werden“, betonte Scharrenbach mehrfach. Eine Förderung der Jugend von Beginn an sei daher unabdingbar. Eine mögliche Maßnahme sei der Neubau von Schulen. „Hier können wir auch noch Geld gebrauchen“, warf Carsten Hövekamp lachend ein.

Im Kopf hatte er dabei unter anderem den Neubau eines Schulzentrums als neuer Standort für die Hermann-Leeser-Realschule und die Kardinal-von-Galen-Hauptschule. Dies wird mit großer Wahrscheinlichkeit nächste Woche im Stadtrat beschlossen werden. „Mit breiter Mehrheit und leider, wie häufiger in der Schulpolitik, nur unter Ablehnung der FDP“, berichtete Markus Brambrink, erster kommissarischer Stadtverbandsvorsitzender, in seiner Rede.

Bis 2025 möchte der Stadtverband die Schwerpunkte aus seinem Wahlprogramm gemeinsam mit Hövekamp umsetzen. Die Sicherung der Kindergärten- und Grundschulstandorte in Dülmen, Rorup, Merfeld und Hiddingsel gehörten ebenfalls dazu.

Mehr zur Versammlung des CDU-Stadtverbandes, unter anderem die Wahlen zum Vorstand, gibt es in der Samstagsausgabe der Dülmener Zeitung.