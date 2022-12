Von der Uni zurück ans Gymnasium

Von einer Berufsberatung auf Augenhöhe konnte man am Donnerstag quasi am Annette-Gymnasium sprechen. Ehemalige Schüler schauten hier nämlich vorbei um der Jahrgangsstufe Elf von ihrem Werdegang zu erzählen.

Zwölf ehemalige Schüler des Annette-von-Droste-Hülshoff Gymnasiums nahmen an der X-Mas Reunion teil.

Für zwölf ehemalige Schülerinnen und Schüler des Annette-von-Droste-Hülshoff Gymnasiums (AvD) ging es am Donnerstag zurück in die Schule. Und dieses Mal standen sie vorne an der Tafel vor den Schülern.

Denn zum dritten Mal veranstaltete das Gymnasium in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung die sogenannte X-Mas Reunion. Ehemalige haben im Rahmen dieser Veranstaltung die Gelegenheit der Jahrgangsstufe elf von ihrem Werdegang nach dem Abitur zu berichten.

Dieses Jahr war die Resonanz besonders stark. „Bis gestern haben sich weit über 20 Ehemalige gemeldet, sodass ich leider auch welche auf das nächste Jahr vertrösten musste“, berichtet Lehrkraft Sandra Schindler.

Die jüngste Ehemalige vor Ort hatte ihr Abitur erst im letzten Jahr gemacht. Der älteste Anwesende hatte 2013 zuletzt das Schulgebäude von innen gesehen. Und mindestens genauso breit aufgestellt waren die ehemaligen Annette-Schüler, was ihren Werdegang angeht.

Was die ehemaligen Annette-Schüler zu berichten hatten und wie das beim Jahrgang Elf ankam, lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Freitag oder im E-Paper.