Von der Kunst bis zur Küche

Musik, Kulturbeiträge oder ein Büffet mit regionalen Spezialitäten: So einiges vor hat das Planungsteam des „Afghanistan-Mosaiks“, welches am Samstag im einsA stattfindet.

Der Titel sagt es bereits: „Afghanistan-Mosaik“, unter dieser Überschrift steht der Kulturabend am kommenden Samstag, 27. August, im einsA.

Dülmenerinnen und Dülmener, die als Flüchtlinge aus Afghanistan kamen, wollen dabei ihre eigene Kultur vorstellen. „Es geht der Gruppe darum, den Menschen hier in dem neu gewonnenen Zuhause die Schönheit der eigenen Heimat zu zeigen“, erläutert Pfarrer Sebastian Renkhoff von der Ökumenischen Flüchtlingsinitiative Dülmen (ÖFID) die Idee hinter der Aktion.

Idee ging von Neubürgern aus

Die Initiative dafür sei von den Neubürgern ausgegangen. „Die ÖFID sieht sich hier vor allem in der Rolle, dabei zu helfen, diese Idee umzusetzen“, betont der Pfarrer. Als Sponsor hätten die Verantwortlichen die Firma Yara gewinnen können. Vorbild für das „Afghanistan-Mosaik“ sei übrigens eine ähnliche Veranstaltung in 2019 gewesen, als es um die Kultur Syriens ging.

Was genau geplant ist? Von 15.30 bis etwa 18.30 Uhr wird es ein Programm bestehend aus musikalisch- künstlerischen sowie informativen Beiträgen im einsA geben. Im Anschluss an den Programmteil, etwa gegen 17.30 Uhr, gebe es die Möglichkeit, bei Büffet afghanische Küche kennenzulernen und verschiedene Spezialitäten zu probieren, so eine Ankündigung. Auch werden an dem Tag einige Werke afghanischer Künstler aus Dülmen ausgestellt sein.

Der Eintritt ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht nötig. Spenden sind willkommen.