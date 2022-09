Von der Großdisco zum Wohnwagen-Verkauf

Die Disco ist längst Geschichte, aber jetzt gibt es endlich neues Leben im früheren Gigaparc: Hier eröffnet am Wochenende Dümo Caravans. Am Samstag findet ein Tag der offenen Tür statt.

In den 2000ern-Jahren traten hier noch Jürgen Drews als König von Mallorca oder Bands wie Monrose auf oder fanden Miss-Wahlen statt. Nach knapp elf Jahren war 2014 Schluss für die Diskothek Giga Parc am Gausepatt. Der Nachfolger Club Masquerade schloss dann bereits nach drei Wochen.

Seit Jahren standen die Hallen leer- bis jetzt. Denn am Samstag, 17. September, eröffnet hier Dümo Caravans. Während am Dümo Hauptsitz in Hiddingsel weiterhin vor allem Kastenwagen und Reisemobile ausgestellt werden, wird der Fokus des neuen Standorts am Gausepatt speziell auf Wohnwagen gelegt sein, teilt das Unternehmen mit.

Nach der offiziellen Eröffnung am Freitagabend mit geladenen Gästen findet am kommenden Samstag in der Zeit von 9 bis 16 Uhr ein Tag der offenen Tür statt.