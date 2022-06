Vom Weinkeller im Turm-Gemäuer

Das Schloss Buldern ist das nächste Ziel der Keller-Serie der DZ. Dabei geht es nicht nur unter die Türme, wo sich beispielsweise ein Lagerraum für Wein und Co. befindet. Sondern auch in einen Raum, der alte Kapelle genannt wird - und jede Menge Rätsel aufgibt.

Dieser Keller unter der alten Mühle gibt Rätsel auf. Und zwar mehr als eines. Das fängt bereits beim Namen an: alte Kapelle. Woher der kommt?

Vito Mouio zuckt ratlos mit den Schultern. Weil es früher eben eine Kapelle war? Nur: Warum hat der Raum dann keinen Fußboden? Vielleicht also ein Lager? Aber warum dann die Wand- und Deckenmalereien? Denn auch wenn sie verblichen sind, so sind goldene Blumen sowie ein Sternenhimmel noch gut erkennbar. Also doch eine Kapelle für die Herren von Schloss Buldern?

Täglich Mittagessen für rund 200 Personen

Bevor das Rätsel gelöst wird, startet der Kellerrundgang mit Vito Mouio, dem technischen Leiter des Internates Schloss Buldern, aber erst einmal in die Küche. Beziehungsweise deren Lagerräumen. Unter der Freitreppe im Innenhof ist der Eingang in die Souterrain-Ebene des einstigen Herrenhauses. Rechts abbiegen, eine Tür und ein paar Stufen weiter, bekommt man eine Ahnung davon, was der Koch und seine vier Küchenkräfte täglich zu leisten haben.

Dutzende XXL-Tomatendosen und weitere Lebensmittel in ähnlichen Größenordnungen lagern hier. Im normalen Tagesbetrieb müssen rund 200 Mittagessen täglich zubereitet werden, berichtet Mouio. Dazu Frühstück und Abendessen für die etwa 140 Internatsschüler.

Im Turmkeller lagern Wein und Co.

Seit 25 Jahren ist der 48-Jährige, ein gebürtiger Duisburger, jetzt wohnhaft in Buldern, für das Internat tätig. Als technischer Leiter koordiniert er die gesamte Hauswirtschaft, von den Reinigungskräfte über die Hausmeister bis Gärtner und Küchenpersonal, und kümmert sich ums Inventar, bietet aber auch Freizeiten an. Und: Neben dem Koch hat er einen der Schlüssel für den östlichen Turmkeller.

Die massive weiße Stahltür ist mit einem Vorhängeschloss gesichert. Dahinter: ein kurzer Gang mit Knick, dann ein kleiner runder Raum. Hier befinde sich alles, was in der Küche weggeschlossen werden müsse, erläutert Mouio. Anders gesagt: der Alkohol.

So lagern in der kühlen Kellerluft XXL-Flaschen mit Wein vom Großhändler zum Kochen, aber auch der Hauswein. Oder Glühwein, der normalerweise beim Weihnachtsmarkt angeboten wird.

Was es genau mit dem Turmkeller auf sich hat, warum der Elektriker im Keller jede Leitung beim Namen kennt und was genau Gisbert von Romberg alias der Tolle Bomberg vielleicht mit der alten Kapelle zu tun hat - all das lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Samstag.