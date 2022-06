Vom Tauchlehrer zum Pfarrer

Superintendentin Susanne Falcke führte Sebastian Renkhoff am Sonntag in sein Amt ein

Dülmen

Rund 14 Jahre arbeitete Sebastian Renkhoff auf diesen Tag hin - und nun wurde er am Sonntag offiziell in das Amt des Pfarrers eingeführt. In den vergangenen Jahren arbeitete er in verschiedenen Bereichen - und dabei stellte sich unter anderem die damalige Arbeit als Tauchlehrer als sehr hilfreich heraus.

Von Tatjana Thüner