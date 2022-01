Vom Pfarrgarten zum fertigen einsA

Seit 2015 dokumentiert die Zeitung jedes Jahr die Veränderungen hinterm Rathaus. Wo sich damals noch der Pfarrgarten von St. Viktor befand, steht nun das einsA, das Intergenerative Zentrum.

Der Weg dorthin war lang, zeigen die Fotos. So sorgten beispielsweise spektakuläre archäologische Funde dafür, dass sich die Arbeiten verzögerten. 2021 stand das einsA zwar schon, aber da war die Rathausgasse noch eine einzige Baustelle. Denn auch die Treppen wurden komplett neu gestaltet. Nachdem zuletzt noch der Handlauf dazugekommen war, ist die Treppenanlage nun fertig.

Und auch die Stadt bestätigt: „Die Arbeiten im Bereich Kirchgasse/Rathausgasse/Schulgasse sind weitestgehend abgeschlossen. Hier erfolgen nur noch minimale Restarbeiten.

Vom Pfarrgarten zum einsA Januar 2015 Foto: cm Januar 2016 Foto: krk Januar 2017 Foto: krk Januar 2018 Foto: krk Januar 2019 Foto: krk Januar 2020 Foto: krk Januar 2021 Foto: krk Januar 2022 Foto: krk

Weitere Fotoserien in der aktuellen Ausgabe

Nicht nur hier dokumentiert die DZ jedes Jahr im Januar die Veränderungen in den vergangenen zwölf Monaten im Bild, sondern auch am Bahnhof, auf dem Marktplatz sowie am früheren Standort der Familienbildungsstätte. Alle Fotoserien finden Sie in der DZ von Montag.