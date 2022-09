Vom Kopf auf die Leinwand

Ab Ende September haben gleich sechs junge Dülmenerinnen und Dülmener die Chance ihre Kunstwerke auszustellen. Zum einen, um der Jugend mehr Präsenz zu geben und zum anderen, weil die Ausstellungspremiere von Marius Stutte im vergangenen Jahr so ein großer Erfolg war.

„Ich hatte bisher das Gefühl, dass die Jugend noch nicht so vertreten ist in Dülmen“, so die Worte von Ruth Hillers vom Förderverein für Kunst und Kultur Dülmen.

Aus diesem Grund, und weil die Ausstellungspremiere von Marius Stutte im vergangenen Jahr ein großer Erfolg war (DZ berichtete), gibt es diesmal vom 29. September bis 4. Dezember für gleich sechs junge Dülmenerinnen und Dülmener die Chance, ihre Werke im einsA auszustellen.

Die „group exhibition - junge Kunst in Dülmen“ entstand in einer Kooperation von Neue Spinnerei, dem Förderverein und der initiative Kulturschaffende in Dülmen. Alle Künstler sind nach 1990 geboren und haben bis auf eine Ausnahme noch nie ausgestellt.

Für Tobias Dixon (31) zum Beispiel ist Malerei recht unkompliziert: „Ich hab einfach mit dem Malen angefangen, weil ich Lust darauf hatte. Ich habe auch keine Inspiration gehabt“, berichtet der Dülmener. Dixon bietet zudem in der Neuen Spinnerei den Workshop „Painting by Night“ an, worüber er auch zur „group exhibition“ gefunden hat.

Was die anderen Künstler zu erzählen hatten, lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Mittwoch oder im E-Paper.