Vom Heilig-Geist-Stift in die Kita

Im Familienzentrum St. Anna im einsA ist seit ein paar Wochen am Dienstagmorgen die Zeit der Geschichten. Denn dann kommt Helga Bräuer. Und die Bewohnerin des Heilig-Geist-Stifts besucht neuerdings die Kinder zwischen drei und sechs Jahren zur regelmäßigen Lesestunde.

Entstanden war die Idee bei Besuchen von Stefan Ruffer, ehrenamtlich im Heilig-Geist-Stift im Berufsdienst tätig und darüber hinaus auch langjähriges Mitglied im Kuratorium der Heilig-Geist-Stiftung Dülmen. „Diese Aufgabe passt einfach perfekt zu Helga Bräuer, so kontaktfreudig und aktiv wie sie ist“, erläutert Ruffer.

Und damit lag er richtig: „Ich finde, es ist eine unheimlich schöne und lebendige Aufgabe, den Kindern vorzulesen und so miteinander ohne Berührungsängste ins Gespräch zu kommen“, betont die Seniorin. „Und die Kinder genießen das ebenso intensiv und freuen sich auf Helga“, ergänzt Projekt-Begleiterin und Erzieherin Katrin Wentker. Sie ist unterstützend bei den Lesestunden dabei und hört oft ebenso begeistert zu.

Die Kinder sind „erfrischend unvoreingenommen"

Für die 82-jährige Helga Bräuer, für die der Austausch und die Begegnung immer besonders wichtig waren, bieten die Besuche im Kindergarten eine willkommene Abwechslung zum Alltag unter Gleichaltrigen. Und auch manchmal erfrischende Unvoreingenommenheit und Neugierde.

„Was hast denn Du da für einen Knopf?“, „Warum wohnst Du im Altenheim?“, „Was ist denn Deine Lieblingsfarbe?“ - das Spektrum der Fragen reicht von Helga Bräuers Notruf-Uhr bis hin zur Lebensgeschichte. Und auch was die Bücher angeht, sind die Kita-Kinder sehr offen in ihren Wünschen aufgestellt. „Letztens sagte mir ein kleiner Mann: Also wenn Du keine Würmer und Schnecken magst, Helga, dann mag ich die auch nicht“, berichtet Helga Bräuer lachend.