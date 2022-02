Vom Friseursalon auf die Comedy-Bühne

Der Hamburger Dennis Grundt tritt am Samstag, 5. März, mit seinem aktuellen Soloprogramm „geschnitten und unzensiert“ in Dülmen auf. Über 16 Jahre war der Stand-up-Comedien im Friseurhandwerk tätig. Was er dort an informativen bis absurden Dingen erlebt hat, verrät er nun seinem Publikum.



Die Comedy-Show, die für Personen ab 14 Jahren geeignet ist, findet von 19 bis 21 Uhr in der Neuen Spinnerei statt. Es gilt die 2Gplus-Regel. Zudem besteht Maskenpflicht. Die Veranstaltung ist eine Kooperation von Neuer Spinnerei, Kulturteam und Mehrgenerationenhaus.



Tickets zum Preis von sieben Euro sind online oder an der Infothek der Alten Sparkasse, Tel. 02594/12400, erhältlich.