Volle Wiesen beim Osterfeuer

Gut besucht waren am Wochenende die Osterfeuer der Schützenvereine Nieströter und Pluggendorf. Somit gab es auch einen regen Verkauf am Getränkestand und Grillstand. Besonders Familien mit Kindern lockte es zum Feuer.

Gut besucht war am Wochenende das Osterfeuer im Wildpark. Laut Roland Pietz, Vorstandsmitglied des Schützenvereins Nieströter, wären mehrere hundert Gäste vor Ort gewesen.

„Gegen Viertel nach sechs strömten die ersten Leute in den Park“, so Pietz. Der Verein legte die Veranstaltung in diesem Jahr erneut zeitlich bewusst weiter nach vorne, damit auch Familien mit jüngeren Kindern dabei sein konnten.

Reger Verkauf

„Aufgrund des guten Wetters haben wir uns bei Speisen und Getränken extra mehr eingedeckt“, verrät das Vorstandsmitglied. Trotzdem wären die Würstchen zum Ende hin fast ausverkauft gewesen. „Die Stimmung war super.“ Gegen 22 Uhr leerte sich der Park dann allmählich.

Viele Kinder beim Osterfeuer der Pluggendorfer

Auch das Osterfeuer des Schützenvereins Pluggendorf auf dem Bolzplatz an der Sendener Straße fand regen Zuspruch, so berichtet erster Vorsitzender Andreas Thiemann.

Das Angebot des kostenlosen Stockbrot Backens und die Möglichkeit zum Fußball spielen lockte vor allem Kinder. Aber auch viele Anwohner aus der Nachbarschaft genossen den Abend an der Feuerschale. Auch hier: Am Getränkestand und am Grillstand zum Ende hin fast alles ausverkauft.