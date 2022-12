Volksbank nimmt Notbetrieb auf

Gerade mal zwei Wochen liegt die Sprengung des Geldautomaten in Buldern zurück - und schon ist das Volksbank-Team wieder vor Ort an der Weseler Straße ansprechbar.

Am Freitag, 23. Dezember, startet der Notbetrieb. Mit noch eingeschränkten Möglichkeiten. Draußen rattert eine Kettensäge, drinnen surrt ein Akkuschrauber. Wer einen ruhigen Ort sucht, ist aktuell bei der Volksbank eindeutig am falschen Platz.

Niederlassungsleiter Helmut Kreuznacht gewinnt den Aktivitäten im Bankgebäude nur Positives ab. Handwerker bauen gerade eine provisorische Trennwand auf. Unabdingbare Voraussetzung für die Übergangslösung. Mit Volksbank-Vorstand Martin Herding weist er auf einen glücklichen Umstand hin.

Foyer bei Sprengung schwer beschädigt

Die Filiale der Volksbank Nottuln verfügt über einen Seiteneingang (Richtung St. Pankratius Kirche). Der ermöglicht es jetzt, dass das bei der Sprengung schwer beschädigte Foyer baulich abgetrennt wird. „Eine große Rolle spielt bei den Baumaßnahmen die Sicherheit“, betont Vorstand Herding und zeigt dabei auf besondere Platten, die hier beim Trockenbau zum Einsatz kommen.

„Wir sind den örtlichen Firmen sehr dankbar, dass sie so kurzfristig die Arbeiten aufnehmen konnten“, sagt Kreuznacht. Der Niederlassungsleiter dankt allen Volksbank-Kunden für ihr Verständnis für die aktuellen Einschränkungen. Und er bittet um ein wenig Geduld. Bis alles wieder so ist wie vor der heftigen Automatensprengung, wird es noch dauern.

Wie der Start in den Notbetrieb konkret ablauft, wie es mit der Geldversorgung aussieht und was die Bank sonst noch am Standort plant, lesen Sie in der Mittwochsausgabe der DZ oder im E-Paper.