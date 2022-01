Vierter Steinschlag in drei Wochen

Dass es hier um keinen Dumme-Jungen-Streich geht, zeigt allein die Strafandrohung: Die liegt bei einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr zwischen sechs Monaten und zehn Jahren Haft, bei minderschweren Fällen bis fünf Jahre.

Schließlich ginge es, wenn mutwillig Steine auf vorbeifahrende Züge geworfen werden, unter Umständen um „Leib und Leben“ von Zugpersonal und Reisenden, verdeutlicht Roger Schlächter, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Münster.



RE 2 am Montagnachmittag beworfen

Und solche fatalen Steinwürfe haben sich in Dülmen leider zuletzt gehäuft (DZ berichtete). In gut drei Wochen gab es vier solcher Vorfälle - der letzte, ganz aktuell, am Montagnachmittag.

Erstmals traf es dabei keinen vorbeifahrenden Intercity, sondern einen Regionalexpress, der auf dem Weg nach Düsseldorf im Dülmener Bahnhof hielt. Bei der Ausfahrt, gegen 14.40 Uhr, wurde der Zug mit Steinen beworfen, so Schächter.

Diese beschädigten eine kleine Scheibe oben in einem der Fenster. Der Regionalexpress konnte seine Fahrt fortsetzen, in Düsseldorf nahmen die Beamten der Bundespolizei den Schaden auf.



Polizei hoffe auf Hinweise aus der Bevölkerung

Zuvor waren bereits am 17. und 23. Dezember sowie an Neujahr vorbeifahrende Intercitys im Bereich Dülmen mit Steinen beworfen worden. So viele Vorfälle in so kurzer Zeit an einem Ort, das sei schon ungewöhnlich, betont Schächter. "Zum Glück hat es bislang noch keine Personenschäden gegeben.“



Hinweise zu möglichen Verdächtigen nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Nummer 0800/ 6888000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Mehr zu dem Thema lesen Sie in einem ausführlichen Bericht in der DZ-Ausgabe von Mittwoch.