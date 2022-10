Droht wieder eine Serie von Auto-Aufbrüchen? So wie im Sommer? Zumindest gab es in dieser Woche in vier Tagen bereits vier solcher Fälle, bei denen jeweils eine Autoscheibe eingeschlagen wurde.

Vier Tage - vier Autoaufbrüche. Da kommen Erinnerungen an den Sommer, als eine ganze Serie solcher Taten die Stadt in Atem hielt, auf - fast 70 Pkw waren betroffen.

Was diesmal passiert ist? Seit Montag meldete die Polizei insgesamt vier Fälle, in denen Unbekannte jeweils eine Schreibe an einem Pkw eingeschlagen haben (DZ berichtete). Am Montagnachmittag traf es einen Golf an der Straße An der Spinnerei. Dienstagabend war ein VW Passat am Spiekerhof an der Reihe.

Zwei Taten in der Nacht zu Donnerstag

Und ganz aktuell meldete die Polizei jetzt zwei weitere Taten: In der Nacht auf Donnerstag schlugen Unbekannte an der Alten Badeanstalt eine Scheibe an einem blauen VW Touareg ein. Ebenfalls zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen wurde ein roter Audi am Eichenhain aufgebrochen, wie bei den anderen Fällen durchs Einschlagen einer Scheibe.

Die Beute? Nach derzeitigem Stand wurde aus dem VW nichts gestohlen, berichtet die Polizei. Anders beim Audi: Hier erbeuteten die Täter ein Portemonnaie. Bei den beiden vorherigen Taten waren ebenfalls eine Geldbörse (Spiekerhof) sowie eine Stofftasche mit Laptop (An der Spinnerei) gestohlen worden.

Das sagt die Polizei

Laut Polizei laufen derzeit die Ermittlungen. Genauere Details wollte ein Sprecher auf DZ-Anfrage hin am Freitag aus „ermittlungstaktischen Gründen“ jedoch nicht nennen. Sein dringender Rat: Auf keinen Fall irgendwelche Wertsachen in Fahrzeugen lassen.