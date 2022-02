Vier Bäume vor Livingroom werden gefällt

Im Zuge der Tiefbauarbeiten in der Markstraße müssen vor Livingroom in der kommenden Woche vier Bäume gefällt werden. Nach Abschluss der Arbeiten sollen dann neue gepflanzt werden.

In der Marktstraße laufen seit einigen Wochen Tiefbauarbeiten: So verlegen die Stadtwerke neue Gas-, Wasser- und Stromleitungen, im Anschluss wird die Straße umgestaltet.

Im Zuge dieser Arbeiten müssen, wie im Ausbauplan beschlossen, in der kommenden Woche vier Bäume in Höhe von Livingroom gefällt werden, teilte am Freitag die Verwaltung mit. Nach Abschluss der Arbeiten sollen hier neue Bäume gepflanzt werden.