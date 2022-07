Vielzahl der Huesker-Produkte überrascht

Vorherbestimmung, Zufall oder einfach nur Losglück? Fakt ist, in den 70er-Jahren hat Brigitte Schmid in einer Weberei und Stickerei gearbeitet. Jetzt hat eine exklusive Führung die Gewinnerin der DZ-Sommeraktion an diese Zeit erinnert. Mehr noch.

Sie hat tiefe Einblicke in Arbeitsabläufe und Produktpalette der Firma Huesker bekommen. „Ich freue mich sehr“, sagt sie um kurz vor 10 Uhr bei noch angenehmen Temperaturen auf dem Firmenparkplatz. Nicht ahnend, was sie, ihren Mann Josef und erwachsenen Sohn Björn in den nächsten Stunden erwarten würde.

Als Tobias Berning, Leiter Arbeitsvorbereitung, sie am Mittag verabschiedet, ist die Familie restlos begeistert: „Ich hätte nicht gedacht, dass heute mit Textilien so viel möglich ist und die Firma Huesker so breit aufgestellt ist“, sagt Brigitte Schmid. Sie ist dem Unternehmen für die Zeit und Informationen sehr dankbar.

Huesker hat breit gefächertes Ausbildungsangebot

Mitgenommen hat sie aus Gesprächen und Betriebsbesichtigung neben vielen anderen Dingen das breit gefächerter Ausbildungsangebot bei Huesker, von der Fachkraft für Lagerlogistik über den Produktionsmechaniker bis zum Textillaborant oder Technischen Konfektionär. In einigen Fällen sind noch zum 1. August 2022 Stellen zu besetzen.

Wie sich das 1861 in Gescher als Baumwollweberei gegründete Unternehmen mit zwischenzeitlich 1172 Webstühlen insbesondere in den vergangenen 30 Jahren entwickelt hat, welche Produkte und Gesamtlösungen es anbietet, lesen Sie in der Mittwochsausgabe der DZ und im E-Paper.