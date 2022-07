Vieles deutet auf Brandstiftung hin

Nach dem Brand zweier Transporter in einer Firmenhalle im Dernekamp am vergangenen Mittwoch deutet weiterhin vieles auf Brandstiftung hin. Nach Angaben der Polizei gebe es keine Hinweise auf einen technischen Defekt. Die Ermittlungen laufen derzeit weiter, für Hinweise sei man dankbar, so ein Sprecher.

Bei dem Feuer am späten Mittwochabend waren zwei Firmenfahrzeuge, die in einer Halle parkten, in Brand geraten. Ein Übergreifen des Feuers auf den Rest der Halle konnte verhindert werden. Ob es Einbruchsspuren an der Firmenhalle gab, dazu wollte sich die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen auf DZ-Anfrage hin nicht äußern.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02594/7930 entgegen.