Viel Programm am Wochenende

Rund 100 Händler sollen am Wochenende die Innenstadt beim Kartoffelmarkt beleben. Diese locken etwa mit Deko-Artikeln, Skulpturen, CDs, Büchern oder Puppen-Kleidung. Doch das ist nicht das einzige, womit Dülmen Marketing am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr das Münsterland, Münster und das nördliche Ruhrgebiet in die Dülmener Innenstadt ziehen möchte.

Auch ein breites Gastro-Angebot warte nach Angaben von Maria Jordan von Dülmen Marketing auf die Besucher. Es gebe etwa Gyros oder griechische Produkte, aber natürlich kommt auch die Kartoffel nicht zu kurz. Ob in Reibekuchen, holländischer Pommes, Suppe oder als frische Kartoffel serviert.

Und apropos holländisch, ein weiterer Anziehungspunkt soll in diesem Jahr wieder der Hollandmarkt sein. Dieser wird am Sonntag von 10 bis 18 Uhr an der Coesfelder Straße sein. Parallel zum Marktgeschehen gibt es auch eine Automeile mit circa 35 Autos auf dem Overbergplatz und am Westring. „Die Händler präsentieren eine breite Palette an Marken“, so Marketing-Geschäftsführer Tim Weyer.

Am Overbergplatz werde zudem eine große Bühne aufgebaut sein. Samstagabend ab 18 Uhr wird dort die Band Sustained Fire auftreten. Nach Angaben von Sänger Heiner Berger spiele die Band eigene Stücke aus dem Bereich Hardrock. „Wir versuchen nicht zu wild zu sein, das soll kein Gegröle werden“, verspricht er schmunzelnd.

Was die Besucher noch erwartet, lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Dienstag oder im E-Paper.