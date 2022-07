Merfelds Kita-Kinder haben ein neues Domizil 

Am 8. August ist für Merfelds Kita-Kinder ein besonderer Tag. Dann öffnet ihre Einrichtung wieder und sie können die neuen Räume im von-Galen-Park in Besitz nehmen. Auch die DZ sah sich in dem funkelnagelneuen Gebäude schon mal um.

Merfelds Kita St. Antonius ist in den von-Galen-Park umgezogen. Die Kinder haben jetzt viel Platz und schöne Ausblicke ins Grüne.

Vor wenigen Tagen zog der Kindergarten in sein neues Domizil um. Freitag bekam das Erzieherinnenteam mit Leiterin Claudia Möllerherm dabei sogar tatkräftige Unterstützung von den Eltern.

Die neuen Räumen wirken ohne die Mädchen und Jungen noch ein wenig leer. Aber dass sich Kinder und Erzieherinnen in den geräumigen und hellen Zimmern wohlfühlen werden, ist keine Frage.

Die Kleinen unten, die Großen oben

Im Erdgeschoss mit der großen Eingangshalle, die auch Platz für das Elterncafé sowie das Büffet am Morgen und Mittag bietet, werden die Kleinen, die Kinder unter drei Jahren (U3), ihre Räume haben. Außerdem gibt es hier die Turnhalle.

Im oberen Stockwerk sind die großen Kinder, die Über-Dreijährigen (Ü3), untergebracht. Vier Ü3-Gruppen gibt es in der Sechs-Gruppen-Einrichtung. Wobei es keine Gruppenräume im herkömmlichen Sinn msind. Stattdessen findet sich in jedem Raum ein Schwerpunkt - in der Maikäfergruppe etwa gibt es alles aus dem Bereich Konstruktion. Wer etwas malen oder kreativ sein will, geht ins Atelier. Dann gibt es noch einen Raum für kleine Naturwissenschaftler. Ein Zimmer steht für Rollenspiele mit Kostümfundus, Maske und Requisite zur Verfügung.

Abschied fiel nicht schwer

Von ihrer alten Kita, die in der Grundschule untergebracht war, haben sic die Mädchen und Jungen bereits verabschiedet. Aber für viele ist kein richtiger Abschied. Als Schulkinder, die die Übermittagbetreuung der Kardinal-von-Galen-Grundschule nutzen, werden sie in die Räume zurückkehren können.

Wie ehemaligen Kita-Räume in den Schulalltag integriert werden und was jetzt mit den bunten Containern am alten Kindergarten geschieht, ist in der Montagsausgabe der DZ nachzulesen.