Verwaltung ist zwischen den Feiertagen geöffnet

Die Dienststellen der Stadtverwaltung Dülmen sind in der Zeit zwischen den Feiertagen - also von Montag bis Donnerstag, 27. bis 30. Dezember - regulär geöffnet und erreichbar.

Es gilt weiterhin die 3G-Regel. Sofern Anliegen nicht telefonisch, per E-Mail oder online über das Serviceportal zu erledigen sind, ist vorab ein Termin zu vereinbaren, heißt es in einer Mitteilung.

Auch die Geschäftsstelle von Dülmen Marketing in der Viktorstraße ist zwischen den Feiertagen geöffnet, und zwar jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr. Die Infothek der Alten Sparkasse ist vom 27. bis 30. Dezember jeweils von 9 bis 12 Uhr besetzt.

Sowohl das Stadtarchiv als auch die Stadtbücherei (beziehungsweise die Übergangsbücherei in der Overbergpassage) haben zu den üblichen Zeiten öffnet. Die städtische Musikschule Dülmen und Haltern am See geht hingegen vom 24. Dezember bis 7. Januar in die Weihnachtsferien.

Eine Übersicht über die Ansprechpartner und ihre Kontaktdaten findet sich online.