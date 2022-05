Verspätete Kulturplakette für Jochen Welle

Bereits im Juni 2019 hatte der Rat beschlossen, Dr. Jochen Welle mit der Kulturplakette der Stadt Dülmen zu ehren. Bedingt durch die Corona-Pandemie konnte die Verleihung jedoch bislang nicht stattfinden - bis jetzt.

Denn im Vorfeld der nächsten Jazz-Night im DJK Clubheim (bei der Welle regelmäßig am Schlagzeug sitzt) soll der Musiker nun gewürdigt werden. Termin ist am Dienstag, 17. Mai.

Daher ändert sich auch etwas der Ablauf der Jazz-Night. So findet um 20 Uhr zunächst im Clubheim die offizielle Verleihung statt. Ab 20.30 Uhr - also etwas später als sonst - ist dann Einlass für das abendliche Konzert, das um 21 Uhr beginnt.

Joyce van de Pol tritt auf

Stargast ist diesmal die Sängerin Joyce van de Pol. Die gebürtige Karlsruherin mit indonesischen Wurzeln ist sowohl im klassischen Vocal-Jazz als auch im Bereich Soul-Pop zu Hause und arbeitete unter anderem bereits mit Yvonne Catterfeld sowie Ron Williams zusammen.

Begleitet wird sie am Piano von Thomas Hufschmidt, Professor für Jazzklavier an der Folkwang Hochschule, Walfried Böcker am Kontrabass, Dimitri Markitantov am Saxofon sowie - natürlich - Jochen Welle am Schlagzeug.