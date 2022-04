Versicherung mit Schönheitsfehler

Knapp 4000 der rund 36.000 wahlberechtigten Dülmener haben bereits Briefwahlunterlagen bei der Stadt angefordert. In diese hat sich ein Fehlerteufelchen eingeschlichen. Was aber nichts an der Rechtmäßigkeit der bereits erteilten und versandten Wahlscheine ändert .

Genau 3784 Briefwahl-Unterlagen hat die Stadt Dülmen bereits verschickt. Seit dem 14. April können die wahlberechtigten Dülmener online, per E-Mail oder auf dem guten alten Postweg die Briefwahlunterlagen für die Landtagswahl 2022 bei der Stadt beantragen.

Die ersten 3784 von der Stadt verschickten Briefwahl-Unterlagen haben einen kleinen „Schönheitsfehler“. In der Versicherung an Eides statt zur Briefwahl versichert der Wähler nämlich gegenüber „der Bürgermeisterin“, dass er die beigefügten Stimmzettel persönlich gekennzeichnet habe. Ein kleines Relikt aus der Ära von Bürgermeisterin Lisa Stremlau, das aber „rechtlich unbedenklich“ ist, wie Friedrich nach Rücksprache mit dem städtischen Wahlamt und dem Kreiswahlamt versichert. Die eidesstattlichen Versicherungen sind gültig.

Wann das Wahlbüro in der Overbergpassage öffnet, warum die Stadt noch (Ersatz-)Wahlhelfer sucht und was am Wahlsonntag beachtet werden muss, das ist in der Freitagsausgabe der DZ nachzulesen.