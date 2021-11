Verschärfte Corona-Regeln in der Rodelhütte

Sowohl in der Rodelhütte beim Dülmener Winter als auch bei städtischen Indoor-Veranstaltungen werden jetzt die Corona-Regeln verschärft. Daneben weitet das DRK in Dülmen die Öffnungszeiten seines Testzentrums aus.

Am Freitag und Samstag gelten in der Rodelhütte ab sofort die 2Gplus-Regeln.

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen setzt die Stadt Dülmen ab sofort für den Rest des Jahres bei städtischen Indoor-Veranstaltungen auf die 2Gplus-Regel. Demnach dürfen Personen ab 16 Jahren nur teilnehmen, wenn sie geimpft oder genesen sind und darüber hinaus auch einen negativen Testnachweis vorlegen können, der nicht älter als 24 Stunden ist.



Um insbesondere die Jüngsten zu schützen, ist auch für alle Kinder ab drei Jahren bei Indoor-Veranstaltungen ein aktueller Test erforderlich (Wichtig: Die Schultests reichen nicht aus). Der Test kann bei Bedarf auch am Einlass zur Veranstaltung durchgeführt werden, (Lolli-)Tests stehen laut Ankündigung bereit.



Neue Regeln gelten erstmals beim Kinderkonzert

Diese Regelung gilt erstmals beim Fidolino-Kinderkonzert am Sonntag in der Alten Sparkasse. „Wir haben uns auf diese Regelungen verständigt, um unter unseren Gästen unter den aktuellen Gegebenheiten die größtmögliche Sicherheit zu bieten - die einzige Alternative wäre ansonsten eine komplette Absage der Veranstaltungen gewesen“, erläutert Silke Althoff vom Kulturbüro.



Bei der Nikolausfeier, die am 5. Dezember draußen auf dem Schulhof der Hermann-Leeser-Schule stattfindet, gelten für alle ab 16 Jahren die 2G-Regel sowie eine Maskenpflicht. Kinder müssen hier keinen Nachweis vorlegen.

2Gplus an zwei Abenden in der Rodelhütte

Auch der Betreiber der Rodelhütte auf dem Dülmener Winter führt in Abstimmung mit Dülmen Marketing ab sofort jeweils freitags und samstags die 2Gplus-Regel ein.

DRK testet jetzt auch am Wochenende in Dülmen

Die ehrenamtlichen Helfer des DRK-Ortsvereins machen es möglich: Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) kann schon an diesem Wochenende sowohl Samstag als auch Sonntag das DRK-Testzentrum öffnen. Am Samstag, 9 bis 13 Uhr, und Sonntag, 10 bis 12 Uhr, können sich Dülmener an der August-Schlüter-Straße in Dülmen testen lassen. Diese Öffnungszeiten gelten dann auch an den folgenden Wochenenden.

Das Testzentrum in Buldern ist ebenfalls zu den genannten Zeiten geöffnet. Das hat sich im Vergleich zur Vorwoche nicht geändert. DRK-Geschäftsführer Christoph Schlütermann ist angesichts steigender Inzidenzzahlen froh, dass es gelungen ist, das Testangebot zu vergrößern.