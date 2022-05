Verlässliche Ferienbetreuung in der Neuen Spinnerei

Der städtische Fachbereich Jugend und Familie bietet die ersten drei Wochen der Sommerferien ein verlässliches Betreuungsangebot für Kinder in der Neuen Spinnerei an. Anmeldungen sind noch bis zum 3. Juni möglich.

Ein verlässliches Betreuungsangebot für Kinder bietet der städtische Fachbereich Jugend und Familie in den ersten drei Wochen der Sommerferien in der Neue Spinnerei an.

Anmeldungen sind noch bis Freitag, 3. Juni, möglich. Das Angebot gilt für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren, die nicht gleichzeitig schon die OGS besuchen und deren Familien aufgrund von Berufstätigkeit in den Ferien einen nachgewiesenen Betreuungsbedarf haben.

Die gewünschten Betreuungszeiten können wochenweise gebucht werden. Das Faltblatt mit Anmeldeformular liegt aus im Bürgerbüro, beim Fachbereich Jugend- und Familie und in der Neuen Spinnerei. Zudem ist die Anmeldung auch online möglich.

Nähere Informationen gibt es auch unter serviceportal.duelmen.de (Stichwort: Ferienbetreuung) oder bei Melina Rudde (Telefon: 02594-12591, E-Mail: m.rudde@duelmen.de). Ein Infoabend für die Eltern der angemeldeten Kinder findet am Dienstag, 14. Juni, um 19 Uhr in der Neuen Spinnerei statt.