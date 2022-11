Verkaufshütte am Weihnachtsmarkt beschädigt

Wie die Polizei am Dienstag (29. November) berichtete, hat der LKW-Fahrer den Verkaufsstand an der linken Dachseite beschädigt. Durch den Unfall verschob sich die Hütte einige Zentimeter.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Unfall und meldete ihn der Polizei. Der Lkw-Fahrer jedoch flüchtete, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Bei dem Unfallfahrzeug soll es sich um einen roten Lkw mit Kranaufbau gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Einbruch in das CBG

Am Montag (28.) sind gegen 21.45 Uhr Unbekannte in das Clemens-Brentano-Gymnasium eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in Büroräume. Ob sie etwas gestohlen haben, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Dülmen bittet auch hier unter 02594-7930 um Hinweise.