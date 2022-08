Verkaufen statt wegwerfen

Großer Andrang herrschte auf dem Bendix-Gelände. Das neue Prozedere mit Platzkarten kam gut an.

Endlich! Die Tische werden aufgeklappt, eine Decke ausgelegt, die Sonnenschirme aufgebaut und das Spielzeug in Szene gesetzt. Nach zwei Jahren Corona-Pause fand am Mittwoch wieder der beliebte Kinderflohmarkt statt. Diesmal nicht auf dem Marktplatz, sondern auf dem Bendix-Gelände rund um das Anette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium. Schon jetzt ist klar, das neue Konzept ist voll aufgegangen.

„Wirklich super sind die festen Plätze und die Organisation“, sagt Mike, Vater von Nele (10) und Moritz (14). „In der Vergangenheit musste man schon um 5 Uhr aufstehen, um einen guten Platz zu ergattern.“ „Um fünf kriegst du mich nicht aus dem Bett“, ruft Nele. So ging es den allermeisten auf dem diesjährigen Kinderflohmarkt. Gemütlich eintreffen, ohne Angst haben zu müssen, keinen Platz mehr ergattern zu können, um Spielzeug, Bücher oder nicht mehr benötigte Kleidung anzubieten.

Kinderflohmarkt 2022 Großen Andrang gab es an den Ständen des Kinderflohmarktes, der in diesem Jahr auf dem Bendix-Gelände stattfand. Foto: Jan Assenkamp

150 Platzkarten wurden gegen fünf Euro Pfand ausgegeben. Wer seinen Platz sauber verließ, erhielt das Geld zurück. Es ist gerade einmal 11 Uhr und Niko hat schon 150 Euro eingenommen. „Ich will aber erst einmal sparen“, erzählt er, dass er das Geld nicht gleich an anderen Ständen wieder ausgegeben will. Den neuen Veranstaltungsort findet er super. „Am Marktplatz waren wir auch um 10 Uhr da und mussten einen Gassenplatz nehmen, da alle guten Plätze weg waren. Hier hab ich mir sogar noch einen Schattenplatz gesichert.“