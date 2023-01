Verhandlungen im Landgericht Münster

Mehrere Verhandlungen mit Dülmener Beteiligung gibt es demnächst im Landgericht Münster. In einem Fall geht es um Betäubungsmittel und in einem anderen Verfahren steht der Vorwurf einer räuberische Erpressung im Raum.

Zwei Strafverfahren mit Dülmener Beteiligung stehen in den nächsten Wochen am Landgericht Münster zur Verhandlung an.

Diesen Fall, der bereits mehrere Jahre zurückliegt, verhandelt die Große Strafkammer am 8. Februar, voraussichtlich mit zwei Fortsetzungsterminen im gleichen Monat.

Angeklagt ist ein 36 Jahre alter Mann aus Polen. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt ihn, im April 2018 abends in Dülmen eine damals 15-jährige Jugendliche nach dem Verlassen eines Tanzstudios überfallen zu haben. Er soll sie unter Vorhalt eines Messers zur Übergabe von Geld aufgefordert haben. Als sie der Aufforderung nicht nachkam, soll der Angeklagte mit dem Messer den Tragegurt ihrer Umhängetasche durchgeschnitten und mit der Tasche geflohen sein.

Nachdem sich bereits das Amtsgericht Dülmen mit Anbau, Herstellung, Handeltreiben, Schmuggel und Erwerb von Betäubungsmittel beschäftigt hatte, steht am 2. Februar das Berufsverfahren am Landgericht Münster an. Tatort und Wohnort sind dabei Dülmen.