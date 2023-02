Verdächtiger nach Pkw-Aufbruch gesucht

So schlug ein Unbekannter am Mittwochabend gegen 18.05 Uhr am Hinderkingsweg eine Scheibe an einem geparkten VW ein. Aus dem dem Fahrzeug wurde ein Bildschirm gestohlen, berichtet die Polizei.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete zum Tatzeitpunkt eine verdächtige Person, die sie wie folgt beschreiben kann: Der Mann war etwa 30 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß, normale Statur. Er hatte einen Bart und war dunkel gekleidet. Der Verdächtige trug eine Wollmütze, darüber eine Kapuze. Mit dabei hatte er ein dunkles Hollandrad, an dessen Lenker ein Korb gefestigt war.

Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter Tel. 02594/7930 entgegen.