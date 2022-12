Verdächtiger nach Auto-Aufbruch gesucht

Nach einem weiteren Auto-Aufbruch in Dülmen hat die Polizei jetzt die Beschreibung eines verdächtigen Mannes veröffentlicht. Eine Zeugin hatte ihn zuvor in der Nähe des Tatortes gesehen.

Die Serie von Auto-Aufbrüchen in Dülmen geht weiter - dieses Mal allerdings hat eine Zeugin einen potenziellen Verdächtigen beobachtet.

So war am Donnerstag, zwischen 12.30 und 13.15 Uhr, ein schwarzer Mercedes Vito am Leuster Weg aufgebrochen worden. Der oder die Täter schlugen eine Scheibe ein, gestohlen wurde eine Geldbörse.

So wird der Verdächtige beschrieben

Eine Frau hatte laut Polizei im Vorfeld einen Mann mit einem Fahrrad beobachtet, der sich in dem Bereich aufhielt. Der Unbekannte ist laut Beschreibung etwa 30 bis 40 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Er hatte eine normale Statur sowie kurze dunkle Haare. Er trug dunkle Kleidung und hatte einen dunklen Rucksack sowie ein dunkles Damenfahrrad dabei, an dem hinten Spanngurte befestigt waren.

Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02594/7930 entgegen.