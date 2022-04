Verbunden mit den Jugendlichen in der Ukraine

Seit dem 8. März finden wöchentlich in der St.-Joseph-Kirche Andachten statt, in denen Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge ihre Anteilnahme bekunden, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Lehrkräfte bereiten zusammen mit Pfarrer Markus Trautmann die wöchentlich Andachten vor, in denen die Schülerinnen und Schüler mitwirken.

„Eindrucksvolle Erlebnisberichte geflüchteter Schülerinnen aus Syrien, selbst geschriebene Friedensgedichte oder Traumreisen stimmen in die Andacht ein, bevor besinnliche Mitmachaktionen die Teilnehmenden einladen, ihre Verbundenheit zu den Menschen insbesondere zu den Kindern und Jugendlichen in der Ukraine auszudrücken“, heißt es in einer Mitteilung. „Hoffnungskärtchen mit guten Gedanken entstehen, Friedenssymbole auf der ukrainischen Flagge werden mit Unterschriften als Zeichen der Solidarität versehen und Friedenstauben bekommen Federn, um Frieden in die Ukraine zu bringen.“

In Kurzlesungen von Pfarrer Markus Trautmann erfahren die Schülerinnen und Schüler, dass Frieden nicht selbstverständlich ist. Auch werden sie für einen achtungsvollen Umgang mit dem Thema Krieg sensibilisiert. Musikalisch begleitet von Kirchenmusiker Christoph Falley endet jede Andacht ritualisiert mit dem Lied „We shall overcome“.

„So ist inzwischen ein Friedenspodest entstanden, das allen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gibt, täglich der Situation in der Ukraine zu gedenken.“ Sechs Schüler aus der Ukraine hat die Kardinal-von-Galen Schule bereits aufgenommen, weitere Anmeldungen werden nach den Osterferien folgen. Die Ausstellung im Forum der Schule ist somit auch ein Willkommensgruß für alle neuen Schülerinnen und Schüler und für ihre Familien.