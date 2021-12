Unterwegs zu den Wildpferden

Sie sind beliebt und meist schnell ausgebucht - die öffentlichen Führungen bei den Dülmener Wildpferden. Und da Tickets gerne auch beliebte Weihnachtsgeschenke sind, startet Dülmen Marketing am morgigen Mittwoch, 8. Dezember, mit dem Vorverkauf für die nächste Saison.

Angeboten werden zwischen April und Oktober sowohl öffentliche Führungen in der Gruppe als auch Sonderführungen für Einzelpersonen und Kleingruppen.

Öffentliche Führungen:

Diese finden an folgenden Terminen statt: 1., 13. und 29. April, 3. und 24. Juni, 7. Juli, 5. August, 9. September und 14. Oktober. Beginn ist jeweils um 18 Uhr. Die Tickets kosten neun Euro pro Erwachsener und sieben Euro pro Kind bis 14 Jahre. Sie enthalten neben dem Eintritt und der Teilnahme an der Führung auch ein kleines Dülmen-Souvenir. Der Treffpunkt ist an der L 600 an der Einfahrt zur Wildpferdebahn.



Führungen mit Oldtimerbus-Fahrt:

Bei dieser Sonderführung wird der Besuch in der Wildpferdebahn kombiniert mit einer Fahrt in einem Oldtimerbus. Die Teilnehmer werden von Dülmen aus mit dem „Grünen Ernie“ zur Wildbahn hin und zurück chauffiert. Diese Sonderführungen finden am 20. Mai und 30. September statt. Der Bus startet jeweils um 17.15 Uhr an der Bushaltestelle Marktstraße. Die Tickets sind für 24 Euro pro Erwachsener und 22 Euro pro Kind erhältlich, auch hier gibt es ein kleines Dülmen-Souvenir.



Sonnenaufgangsführung:

Stimmungsvoll wird es für die Teilnehmer der Sonnenaufgangsführung, wenn (schönes Wetter vorausgesetzt) die Herde im Licht der aufgehenden Sonne beobachtet werden kann. Termine sind immer in den Ferien, und zwar am 20. April um 6 Uhr sowie am 9. August um 5.30 Uhr. Die Tickets für dieses Angebot kosten 16 Euro pro Erwachsener, Kinder zahlen 14 Euro. Neben Eintritt und Führung findet im Anschluss ein kleines Frühstück statt, dass ebenfalls im Preis enthalten ist. Der Treffpunkt ist ebenfalls an der Einfahrt zur Wildpferdebahn.

Hier geht es zum Ticketverkauf:

Was bei allen Führungen gilt: Die Teilnehmerzahl ist auf mindestens 25 und maximal 42 Personen festgesetzt. Die Teilnahme ist nur mit Ticket möglich.



Diese sind ab heute bei Dülmen Marketing, Viktorstraße 6, Tel. 02594/12345, erhältlich. Per Email können Ticket ebenfalls bestellt werden, und zwar via duelmen-marketing@duelmen.de. Der Versand der Tickets ist gegen Aufpreis möglich.

Ob und gegebenenfalls mit welchen Einschränkungen die Programme 2022 durchgeführt werden können, hängt von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie ab. Bei der Teilnahme an den Programmen sind die gängigen Hygiene- und Schutzmaßnahmen zu beachten.