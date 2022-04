Unterstützung für die Stadtkapelle

150 Jahre wird die Stadtkapelle in diesem Jahr alt. Drei große Veranstaltung in und für Dülmen planen die Musiker: So eröffnet die Stadtkapelle Dülmen am 2. Juli mit einem Konzert den Dülmener Sommer. Am 13. August gibt es ein Festprogramm für alle „mit ganz vielen Musik- und Schützenvereinen“. Mit einem Festumzug quer durch die Stadt geht es gemeinsam vom Schulhof des Annette-Gymnasiums zum Festzelt im Wildpark. Dort wird es eine große Party für alle Dülmener und Vereine geben.

Abschluss des Festprogramms im Jubiläumsjahr ist das große Weihnachtskonzert der Stadtkapelle. Auf das Weihnachtskonzert freut sich Dirk Gärtner besonders. Er sei regelmäßig Gast bei dieser Traditionsveranstaltung erzählt er, und immer wieder von dem Programm begeistert. „Einfach toll“ seien die Konzerte, schwärmt er.