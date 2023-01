Unterhaltsamer Abend mit spannender Saalwette

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr laden die Rotary Clubs Dülmen und Lüdinghausen am Samstag, 11. Februar erneut zu einer gemeinsamen Benefizveranstaltung ein. Dabei können sich im Vorfeld auch Bürgerinnen und Bürger der Stadt einbringen.

Im Mittelpunkt stehen bei dem unterhaltsamen Abend, der um 18 Uhr in der Aula des Clemens Brentano Gymnasiums beginnt, erneut sechs gemeinnützige Vereine aus Dülmen und Lüdinghausen. Sie können bei der Show Geld und Aufmerksamkeit gewinnen. Mit dabei sind in diesem Jahr aus Dülmen die Otternasen, die Pfadfinder und die DLRG.

Aus Lüdinghausen kommen Vertreter der Jugendfeuerwehr, des Vereins Hilfe für Senegal und Mitglieder des Bürgerbusvereins. Alle sechs Starter stellen in der Quizshow sich und ihre Ziele vor. Schülerinnen und Schüler des Clemens-Brentano-Gymnasiums produzieren dafür eigens neue Filme.

Clubpräsidenten sollen Saalwette einlösen

„Mit viel Freude aber auch Spaß hat das Vorbereitungsteam die diesjährigen Fragen zusammengestellt“, heißt es in einer Mitteilung der Rotary Clubs. Sie planen für den Abend eine Saalwette, die die beiden Clubpräsidenten einlösen sollen. Die Teilnehmer und Zuschauer können sich zudem über Musik- und Bilderrätsel freuen.

„Die Buzzer sind vorbereitet und warten auf flinke Hände“, so die Rotary Clubs. Für die musikalische Unterhaltung sorgt erneut die Big Band der Musikschule „Golden Wings“. „Alles ist vorbereitet“, betonen die beiden Präsidenten der Clubs aus Dülmen und Lüdinghausen, Gregor Dresemann und Norbert Storck. Sie laden zu einem unterhaltsamen Abend ein.

Der Eintritt kostet 15 Euro. Die Eintrittskarten sind bei der Dülmener Zeitung erhältlich. Wer sich schon im Vorfeld aktiv in die Show einbringen will, kann Fragen einreichen per Mai: kontakt@rc-duelmen.de.