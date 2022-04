Unschuldig auf der Anklagebank?

Dülmen

Viel Arbeit wartet noch auf die 9. Strafkammer (Jugendkammer) am Landgericht Münster. Drei Männer sind angeklagt, am 17. September 2021 einen 22-jährigen Dülmener um 2.30 Uhr im Zimmer seiner Wohngemeinschaft in der Marktstraße überfallen, geschlagen und mit Schuss- Waffen ausgeraubt zu haben.

Von Jürgen Primus