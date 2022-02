Unruhige Nacht für die Dülmener Feuerwehr

Der Sturm mit orkanartigen Böen hat der Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag viel Arbeit beschert. Mehrfach rückten die Einsatzkräfte aus, um Bäume von Straßen zu räumen. Bis zum Vormittag gab es 15 Einsätze.

So wurde durch die hauptamtliche Wache unter anderem eine Baustellenampel von der Straße auf die Bankette befördert, ein umgeknickter Fahnenmast demontiert und von der Straße geräumt sowie umgestürzte Bäume zersägt. Daneben drohten an der Aloysstraße Dachpfannen auf die Straße zu stürzen.

Auch eine Brandmeldeanlage, die Alarm geschlagen hatte, um 1.24 Uhr wurde durch den Löschzug Mitte, der Löschgruppe Welte sowie der hauptamtlichen Wache kontrolliert. Hier geht die Wehr von einem Defekt aus. Später lösteauch die Brandmeldeanlage im einsA aus.

Sturmtief zieht über Dülmen Mehrere Bäume musste die Feuerwehr zur Seite räumen. Foto: Feuerwehr

Update I: Stadt warnt: Wälder nicht mehr betreten

Parkanlagen und Waldflächen sollten derzeit gemieden werden: Diesen dringenden Appell spricht die Stadt Dülmen aus.

Der starke Sturm in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag habe Schäden an zahlreichen Bäumen verursacht. Es besteht nach wie vor Gefahr durch herabfallende Äste oder auch umstürzende Bäume. Die Stadt prüft momentan die Schäden.

Da bis zum Wochenende weitere Sturmwarnungen bestehen, werden diese Arbeiten bis in die kommende Woche hinein erfolgen. Parkanlagen und Waldflächen sollten solange nicht mehr betreten werden.

Update II: Bergfeldstraße morgen teilweise gesperrt

Die Bergfeldstraße wird von der Adolf-Kolping-Straße bis zur Münsterstraße am morgigen Freitag, 18. Februar, ab 8 Uhr für voraussichtlich drei Stunden gesperrt. In dieser Zeit wird ein Sturmschaden an einem Haus behoben. Hierfür ist ein Hubsteiger notwendig, der auf der Straße aufgestellt wird.