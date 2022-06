Unkonventionell und humorvoll

Dülmen

„Wer so gut ist, sollte eigentlich weitermachen“, fand Peter Zarmann von der Evangelischen Kirchengemeinde. Aber auch wenn sie ihn nicht gerne gehen lässt, so wünscht die Schulgemeinde der Pestalozzischule ihrem scheidenden Schulleiter Lothar Rotherm alles Gute. Für den Ruheständler in spe war eine schöne Feier vorbereitet worden.

Von Claudia Marcy