Unfallgefahr - Liebe macht blind

Bei 29 Prozent aller Verkehrsunfälle war im vergangenen Jahr im Kreisgebiet ein Wildtier beteiligt. Insgesamt wurden bei Wildunfällen neun Personen verletzt. Angesichts dieser Zahlen ruft die Polizei gerade jetzt zur besonderen Vorsicht auf. Es ist „Blattzeit“. Wie berechtigt der Aufruf ist, wurde am Sonntagabend deutlich.

Ein 17-jähriger Dorstener befuhr nach Polizeiangaben mit einem 45 km/h-Fahrzeug den Hülstener Weg in Richtung Reken. Bei dem Versuch, einem Tier auszuweichen, das sich auf der Fahrbahn befand, kam er nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Da er nicht angeschnallt war, prallte er mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und verletzte sich. Seine Beifahrerin blieb unverletzt.

„In diesen Tagen ist wieder das typische Paarungsverhalten des Rehwildes zu beobachten“, teilt die Höhere Forstbehörde bei der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen mit. „Bis in den August hinein wird der Rehbock den ganzen Tag auf den Läufen sein, um eine Partnerin fürs Herz zu finden.“ Das weibliche Reh, die Ricke, habe ähnliche Gefühle und erleichtere ihm die Suche.

Bock treibt Ricke über Zäune und Straßen

„Durch Lautäußerungen, das so genannte Fiepen, macht sie den Rehbock auf sich aufmerksam. Aber Vorsicht, auch der listige Jäger fiept. Allerdings nur mit Hilfe eines Buchenblattes, um so den Rehbock vor die Büchse zu locken.“ Daher wird die Paarungszeit beim Rehwild in Jägerkreisen auch Blattzeit genannt. Trifft der Bock auf eine Ricke, treibt er diese zunächst lebhaft durch Wälder und Felder, über Zäune und Straßen.

Da Liebe bekanntlich blind macht, kommt es während der Blattzeit vermehrt zu Autounfällen durch Wild. Die Höhere Forstbehörde NRW bittet deshalb Autofahrer auf Straßen, die durch Wald oder entlang von Feldern führen, um erhöhte Aufmerksamkeit. Wie wichtig das ist, zeigt ein Dashboard der Kreispolizeibehörde.

