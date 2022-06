Unfall-Pkw bleibt auf dem Dach liegen

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Samstag um 11.50 Uhr auf der Halterner Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein 64-jähriger Pkw-Fahrer nach Polizeiangaben in den Gegenverkehr. Zwei Personen wurden schwer verletzt.

64-Jähriger fährt auf Halterner Straße in Gegenverkehr

Auf der Halterner Straße stießen am Samstag zwei Fahrzeuge frontal gegeneinander.

Aus bislang ungeklärter Ursache, so die Polizei auf DZ-Anfrage, geriet am Samstag gegen 11.50 Uhr ein 64-jähriger Pkw-Fahrer aus Senden auf der Halterner Straße in den Gegenverkehr.

Dort stieß der Sendener, so die Polizei weiter, mit einem 81-jährigen Pkw-Fahrer aus Lüdinghausen zusammen. Das Fahrzeug des 64-Jährigen überschlug sich durch die Wucht des Aufpralls und blieb auf dem Dach liegen. Die beiden Fahrzeugführer wurden schwerverletzt in Krankenhäuser gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Daher war die Halterner Straße auch für die Unfallaufnahme gesperrt.