Unbekannten Pflanzen auf der Spur

Die neue Kneipp-Anlage an der Nordlandwehr umfasst auch einen Kräutergarten. Er wurde nun mit einer kleinen Führung in Betrieb genommen.

Viele neue Erkenntnisse brachten die Teilnehmer von der Führung durch den Kräutergarten in der Kneipp-Anlage mit nach Hause.

Die neue Kneipp-Anlage an der Nordlandwehr im Bereich der AKE-Grundschule stellte nun Wilma Suers, die zweite Vorsitzende vom Kneipp-Verein Dülmen, vor. Der Bau geht seiner Fertigstellung entgegen. Das Wassertretbecken wurde schon vor Monaten in Betrieb genommen. Der Barfußpfad ist in Arbeit, das Fundament für eine Hütte ist fertig.



Fertig gestellt ist auch der Kräutergarten. Er wurde am Samstag mit einer kleinen Führung in Betrieb genommen.

