Unbekannte stehlen 50 Lichtmasten

Dass dieser Diebstahl gut geplant war, davon darf man getrost ausgehen. Denn mit mindestens einem Transporter rückten Unbekannte zu einem Gelände nahe der alten Mühle Brüggemann an der Lüdinghauser Staße aus - um von dort 50 Lichtmasten zu stehen.

Nach Angaben der Polizei liegt die Tatzeit zwischen dem 1. Juli und 17. August. Angezeigt wurde die Tat laut einem Polizeisprecher jedoch erst kürzlich.

Die 50 Masten waren eine "Notreserve" der Stadt

Auf dem Areal hatte die Stadt Dülmen Lichtmasten gelagert, die im Rahmen der LED-Umrüstung de Straßenbeleuchtung ausgebaut worden waren. 50 Masten, die trotz ihres Alters von teilweise bis zu 30 Jahren noch in gutem Zustand waren, wurden als eine Art Notreserve auf dem Gelände an der alten Mühle gelagert, berichtet Stadtsprecher André Siemes. Zum Beispiel für den Fall, dass alte Masten einmal umknicken und ersetzt werden müssen.

Besonders abgesichert sei das Leuchten-Lager im Dernekamp nicht gewesen, so der Sprecher. „Wir werden uns jetzt natürlich Gedanken darüber machen, wie man so etwas in Zukunft lagern kann“, betont er.

Täter hatten es vermutlich auf das Metall abgesehen

Wie groß der durch den Diebstahl entstandene Schaden genau ist, könne die Stadt nicht beziffern, berichtet Siemes auf DZ-Anfrage hin. „Das ist es auch, worum es die Täter vermutlich abgesehen haben.“ In einigen von ihnen waren sogar noch Leuchten verbaut.

Hinweise auf die Leuchten-Diebe nimmt die Polizei in Dülmen unter Tel. 02594/7930 entgegen.